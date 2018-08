Sénégal: Reboisement - Vers l'érection d'une bande verte entre Darou Khoudoss et les ICS

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

Le sergent-chef Kéba Diatta, chef de triage des Eaux et forêts de Diogo a souligné les "risques énormes" que courent les populations dans la zone des Niayes. Ici, a-t-il expliqué, "les alizés qui soufflent de la mer vers le continent provoquent une érosion et les nappes phréatiques de plus en plus utilisées s'affaissent".

Le projet a signé des conventions avec les services des Eaux et forêts, et de l'environnement pour une meilleure gestion de l'environnement dans la zone.

"Ces activités seront renouvelées pendant trois ans (2019, 2020 et 2021) pour atténuer l'effet des changements climatiques et de la pollution atmosphérique", selon M. Thioune.

Ces plantes seront suivies par les services techniques des Eaux et forêts en compagnie des volontaires des comités de la Croix rouge des trois communes bénéficiaires (Darou Khoudoss, Mboro et Taïba Ndiaye).

Quelques uns des 400 volontaires de la croix rouge qui ont démarré, mardi à Darou Khoudoss, un camp de dix jours, ont entamé symboliquement le reboisement en présence de leurs responsables nationaux, d'autorités locales et des Eaux et forêts.

Il est question de "mettre une bande verte qui va séparer les habitations et les établissements industriels", a-t-il dit, indiquant que ce bloc boisé s'étendra sur 1,5 km de long et 500 m de large, pour 25.000 arbres, à reboiser dans la première phase.

Le programme qui concerne 20 communautés des départements de Thiès et Tivaouane s'étale sur la période 2017-2021 avec comme domaines cibles la santé communautaire, l'environnement, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que le développement, a noté Abdoul Khadre Thioune.

