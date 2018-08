Afrique: Tour du Rwanda 2018 - 6 abandons sur la 3è étape

Réputée course difficile et dure pour l'organisme, le Tour du Rwanda 2018 confirme son statut. Ils ne seront que 70 au départ de l'étape 4 entre Musanze et Karongi (135 km) ce mercredi. Ce mardi, 6 coureurs ont lâché prise en route. Parmi eux, plusieurs africains.

Entre Huye et Musanze et ses 4 cols dont 3 de catégorie 2, les coureurs pont souffert A l'image de l'Ethioipien Gebremedin Berhe, du Camerounais Robert Fozing (SNH Velo), des Sud-africains Siyabonga Somchiza et Thando Zothe (Sampada), de l'Américain David Christenson (Marc pro) et de Mario Carvalho (Petro Luanda).

Lundi déjà entre Kigali et Huye, 3 coureurs avaient abandonné. Le Camerounais Badoja bissa (SNH Velo), le Suisse Oliver Behringer (Team Novo Nordisk) et le Zambien Agoster Jilowa (Sampada).

Vue la présentation de la 4è étape entre Musanze et Karongi, nul doute que le peloton devrait connaitre de nouvelles défections.