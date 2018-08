Congo-Kinshasa: Présidentielle - La candidature de Tryphon Kin-Kiey Mulumba fait jaser

Pour rappel, Tryphon Kin-Kiey Mulumba est docteur en sciences politiques de l'université de Panthéon Sorbonne Paris. Patron de presse (il est propriétaire du journal « Le Soft international), il a été élu député national pour la circonscription de Masi-Manimba, dans le Kwilu, en 2006 et 2011. Il a été plusieurs fois ministre sous le régime de feu maréchal Mobutu et Joseph Kabila Kabange. Sous le gouvernement Matata II, en décembre 2014, il a occupé le poste de ministre des Relations avec le parlement.

Le député national Tryphon Kin Kiey Mulumba, connu pour son allégeance au chef de l'Etat, Joseph Kabila, a créé la sensation ce 7 août, en allant déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre. De quoi faire tomber à la renverse de nombreux compatriotes qui ne s'expliquent pas un tel revirement à l'heure où le camp présidentiel bat le rappel des troupes pour se choisir le dauphin après consultation des différentes composantes de cette plate-forme électorale. Kin Kiey Mulumba n'a pas attendu l'oiseau rare qui sortirait de ce camp pour se lancer dans la course. Sa décision de se porter candidat sous la casquette d'indépendant, il l'a prise seul, en âme et conscience.

