Congo-Kinshasa: Présidentielle - Kin Kiey, Matungulu, Félix Tshisekedi et Honoré Kazadi dans la course

Au soir tombant, le nombre de candidats à la présidence de la République enregistrés à la Céni avait franchi la barre de huit, en attendant que d'autres se manifestent ce 8 août, date fixée pour la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures de la Céni. Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Gabriel Mokia sont annoncés comme prochains candidats attendus à la Céni.

Quelques heures après, Freddy Matungulu, récemment investi comme candidat par sa plate-forme électorale Synergie électorale notre Congo et par son parti Congo na Biso, s'est livré au même exercice en déposant sa candidature qu'il a qualifiée de civique. Pendant qu'il s'affairait à la Centrale électorale, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Félix Tshisekedi, qu'accompagnait une foule des militants, prenait lui aussi la direction de la Céni. Le dépôt de candidature du fils biologique de feu Etienne Tshisekedi a fort ressemblé à un plébiscite avant terme au regard de l'engouement qu'il a suscité auprès de ses partisans sur fond de rixe avec les forces de l'ordre.

Puis, les postulants ont été conduits dans la salle aménagée pour recevoir leurs candidatures. Alors que jusqu'au soir du 6 août la Céni n'avait enregistré que quatre candidatures, à savoir celles de Seth Kikuni, Jean-Pierre Bemba, Alain Daniel Shekomba et Vital Kamerhe, le cercle s'est élargi ce mardi avec des unités supplémentaires. Tôt le matin, Kin Key Mulumba, membre de la majorité présidentielle, et Pierre-Honoré Kazadi, leader du Front populaire pour la Justice (FPJ), ont fait acte de candidature sous la casquette d'indépendants.

Journée très chargée que celle du 7 août pour les cadres et agents de la Céni commis à la réception des candidatures pour les législatives nationales et la présidentielle de décembre 2018. D'un rythme soutenu, des candidats retardataires à la présidentielle se sont relayés tout au long de la journée à la Centrale électorale pour y déposer leur candidature sous les projecteurs des caméras. Chacun d'eux était reçu par le président de la Céni qui les a d'abord briefés sur les modalités pratiques mais aussi sur certaines préoccupations liées à l'ensemble du processus électoral.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.