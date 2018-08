Togo: La CENI se dit prête pour le 20 décembre

Le Professeur Yakubu, qui préside également la Commission Electorale Nationale Indépendante du Nigéria (INEC, en anglais), a placé la rencontre avec la CENI-TOGO sous le sceau de la solidarité qu'entretient le RESAO avec l'ensemble des pays de la CEDEAO, en vue de garantir la tenue de scrutins transparents et crédibles, gages de paix et de stabilité ; « Parce que les élections bien conduites mènent à la paix, tandis que des consultations mal organisées sont sources de conflits ». Le soutien du RESAO permet à ses membres de promouvoir la gouvernance démocratique dans toute la région.

Une délégation du RESAO conduite par son président, le Professeur Mahmood Yakubu a effectué ce samedi 04 août 2018 une visite au siège de la CENI du Togo, dernière étape d'une mission d'évaluation et de solidarité également menée au Mali, au Niger et en Guinée-Bissau.

