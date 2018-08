Maroc: Tanger-Med, premier port à conteneurs en Afrique

Et de quatre pour Youmein, le Festival artistique multidisciplinaire qui a eu lieu du 2 au 4 août à Tanger.… Plus »

Cette perspective permettra de hisser Tanger-Med au rang des vingt premiers ports à conteneurs à l'échelle internationale, ce qui renforcera davantage sa position comme plateforme privilégiée pour les exportations marocaines, et comme un hub de référence pour les flux logistiques mondiaux et le Global Trade.

Cette performance est le fruit de la forte implication et de la synergie entre l'ensemble des partenaires de Tanger-Med, note la même source, saluant plus particulièrement l'excellente productivité des concessionnaires APMT, Eurogate et Boluda, la confiance continue des armateurs (Maersk Line, Hapag- Lloyd, CMA CGM, Arkas, Hamburg Sud... ), l'engagement du personnel des Capitainerie et Pilotage du port pour l'optimisation des escales, l'implication des administrations et autorités concernées, la digitalisation engagée par Tanger-Med notamment pour la réservation des créneaux d'escale conçue pour traiter les mouvements portuaires des navires.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.