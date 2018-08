Congo-Kinshasa: Le Président Joseph Kabila s'incline et dépose une gerbe de fleurs devant la dépouille du gouverneur du Kongo central

Jacques Mbadu Nsitu di Mavungu est né le 21 septembre 1951 à Boma, au Congo central. Fils de David Nsitu Mavungu et de Dorothée Bwimi Mbadu, il est le 2ème d'une famille de 12 enfants. Licencié en gestion des entreprises de l'Université nationale du Zaïre(UNAZA), il était marié à Mme Yvette Mwanga Kalonji et père de 14 enfants. Il avait exercé les fonctions de gouverneur de la province du Congo central de 2006 à 2007 et de 2013 à 2018.

Prenant la parole pour la circonstance, Bovin Mbadu, fils ainé du défunt a remercié, au nom de la famille, le Président Joseph Kabila pour sa présence et assistance en vue du bon déroulement des obsèques de son père. Il a reconnu en son défunt père « un homme bien, généreux, compatissant, travailleur.. », qualités, a dit-il, ont permis à ses enfants d'être des hommes responsables, travailleurs et craignant Dieu.

Plusieurs autres personnalités présentes au lieu du deuil, parmi lesquelles les représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les gouverneurs de province, les présidents des assemblées provinciales de la ville de Kinshasa et du Congo central, ont aussi posé le même geste devant la dépouille de l'illustre disparu.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.