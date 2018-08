Congo-Kinshasa: Passation de commandement à la tête de l'état-major général des Forces armées de la RDC

Le Chef de l'Etat et Commandant suprême des Forces armées de la République Démocratique de Congo (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC), Joseph Kabila Kabange, a procédé, mardi à la Cité de l'Union africaine (UA) dans la commune de Ngaliema, à la passation de commandement entre le chef d'état-major général sortant, le général d'armée Didier Etumba Longila, et entrant , le lieutenant-général Célestin Mbala Musense, au cours d'une cérémonie de prise d'armes organisée à cet effet.

Après la passation de l'étendard qui s'est effectuée entre les deux officiers généraux par l'entremise du Chef de l'Etat, le nouveau chef d'état-major général a prêté le serment ci-après : «Je jure solennellement devant la Nation congolaise et le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République Démocratique de Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression et cela jusqu'au sacrifice suprême». Le Président de la République a pris acte de son serment et lui a présenté ses sincères félicitations.

Auparavant, le Commandant suprême des FARDC et de la PNC avait, après la remise de l'étendard au nouveau chef d'état-major général, demandé à ce dernier de garder et de protéger jalousement ce symbole de commandement jusqu'au sacrifice suprême.

Cette cérémonie a été également marquée par la reconnaissance de grades des officiers généraux et la décoration d'un échantillon représentant les militaires et les policiers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre la Nation congolaise. Une mission sera effectuée dans les différentes garnisons pour recenser tous ceux qui ont fait montre d'héroïsme et de bravoure en vue de leur décoration.

Les récipiendaires, qui ont été décorés personnellement par le Chef de l'Etat, ont été élevés aux rangs, respectivement, de commandeurs, chevaliers et officiers de l'Ordre national des héros nationaux Kabila-Lumumba.

La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire.