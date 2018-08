Algérie: Tlemcen - Numérisation de manuscrits à partir d'octobre prochain

- L'Office nationale du hadj et de la Omra (ONHO) a confirmé mardi la mort naturelle, lundi, de deux hadjis parmi… Plus »

L'annexe de Tlemcen du Centre national des manuscrits sis dans la wilaya d'Adrar est chargée de l'inventaire, de l'indexation, de la protection et de la conservation des manuscrits de cinq wilayas de l'Ouest du pays. Depuis sa création en 2014, elle a inventorié 21 armoires des wilayas d'Ain Témouchent, de Saida, d'Oran, de Relizane et de Tlemcen.

Encadrée par des cadres compétents en informatique, elle permettra de préserver les manuscrits par leur informatisation selon des techniques modernes. Ce genre de documentation électronique permettra la création d'une bibliothèque numérique, qui sera mise au service des chercheurs et des étudiants, ainsi qu'une banque de données facilitant l'accès aux manuscrits et leur exploitation dans la recherche scientifique, a-t-on souligné.

L'opération touchera, en première phase, 15 manuscrits de jurisprudence "fiqh" et de conduite "Sira" du prophète (QSSL) de Ali Dessouki, de Abi Bekr Ben Mohamed Ben Acem et autres. L'opération coïncidera avec l'apport d'un nouveau système de numérisation des manuscrits et leur diffusion sur internet. Cet appareil s'ajoute à un autre appareil de numérisation de cette annexe.

