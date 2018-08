Algérie: Journée de sensibilisation sur les accidents de la route à Tlemcen

Tlemcen — Une journée de sensibilisation sur les accidents de la route a été organisée mardi à la nouvelle gare routière de Tlemcen par le Centre national de prévention et de la sécurité routière (CNPSR).

Cette manifestation, qui s'étale jusqu'à mercredi, s'inscrit dans le cadre d'une campagne organisée par le centre précité, a indiqué Teboul Noureddine, représentant du CNPSR. La campagne a touché un nombre de wilayas côtières qui enregistrent au cours de la présente saison estivale un flux important de voyageurs, a-t-on fait savoir. L'opéartion de sensibilisation a concerné les wilayas d'Annaba, Bejaia, Alger et Oran et sera clôturée dans la wilaya de Boumerdes, a-t-on ajouté.

La journée de Tlemcen a vu la participation, en plus du CNPSR, de la sûreté et de la Gendarmerie nationales outre la protection civile et des représentants de la société civile. Divers équipements de contrôle et de prévention utilisés par les différents services sont exposés au grand public et de larges explications sont fournies par les responsables des différents stands. Un atelier d'éducation routière destiné aux enfants est également organisé à cette occasion en sus de la mise à disposition des jeunes, d'un simulateur de conduite qui leur permettra de comprendre les bases de la conduite et des dangers qui en découlent si les règles ne sont pas respectées.

Les services de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont, selon les statistiques présentées dans cette journée, indiqué que les cinq premiers mois de l'année en cours, la wilaya a enregistré 63 accidents de la circulation soit 23 accidents de moins que l'année précédente. Pour leur part, les services de police ont enregistré durant les premiers six mois de cette année quelques 329 accidents contre 392 à la même période de l'année 2017 qui a enregistré au total plus de 600 accidents de la circulation. Les causes de ces accidents sont dues en grande majorité au facteur humain et ensuite à l'état des véhicules, a-t-on indiqué.