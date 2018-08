Algérie: Inondations d'In Guezzam - L'ANP poursuit ses interventions pour aider les citoyens touchés

- Les interventions des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) se poursuivent mardi à In-Guezzam (Sud du pays) pour désenclaver les routes et apporter aide et assistance aux citoyens, suite aux intempéries et inondations ayant touché cette région, indique un communiqué du ministère d la Défense nationale (MDN).

"Suite aux intempéries et inondations enregistrées dans certaines régions sud du pays et sous la supervision directe du Haut commandement de l'Armée nationale populaire, les interventions des unités de l'ANP se poursuivent, aujourd'hui 07 août 2018, à In Guezzam (Tamanrasset) dans la 6ème Région militaire, afin de désenclaver les routes et apporter aide et assistance aux citoyens touchés par les crues ayant marqué cette région", note la même source.

Le MDN assure également que "tous les moyens humains et matériels nécessaires" ont été déployés, à l'instar des tentes, la prise en charge médicale, la fourniture de vivres et autres besoins au profit des citoyens touchés. Les unités de l'ANP "demeurent prêtes à intervenir pour apporter toute l'aide et l'assistance aux citoyens à chaque fois que nécessaire", ajoute le communiqué du MDN.