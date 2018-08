Algérie: Alger - Recrutement de 415 agents paramédicaux en septembre prochain

Alger — Quelque 415 agents paramédicaux spécialisés en imagerie médicale, nutrition et rééducation fonctionnelle et infirmiers seront recrutés, septembre prochain, au niveau des établissements de santé des différentes communes d'Alger, a-t-on appris mardi auprès de la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Alger.

À cet effet, la responsable du service de formation, Dr. Nadhira Nebache a fait part du recrutement de 415 agents paramédicaux diplômés de l'institut national pédagogique de formation paramédicale (INPFP) d'Hussein-Dey, au niveau des établissements publics de santé de proximité (EPSP), permettant de prodiguer de meilleures prestations aux citoyens. Rappelant que les 415 agents ont été formés dans plusieurs spécialités, entre autres, l'imagerie médicale, l'infirmerie, la nutrition et la rééducation fonctionnelle, Dr. Nebache a souligné que le nombre demeure "insuffisant et ne répond pas à la demande croissante".

Lire aussi : Santé : l'OMS souhaite que l'Algérie joue son rôle de locomotive en Afrique

Elle a évoqué, dans ce sens, le manque enregistré en matière de réanimateurs, anesthésistes et de sages-femmes. Cette nouvelle promotion d'agents paramédicaux comprend 255 infirmiers, 45 laborantins en santé publique, 30 opérateurs en imagerie médicale, 04 assistantes sociales, 20 assistantes médicales, 10 nutritionnistes, 14 physiothérapeutes et 24 préparateurs en pharmacie, ayant suivi 03 ans de formation théorique et pratique. Par ailleurs, Dr. Nebache a rappelé que la mise à la retraite d'agents paramédicaux et la réception de plusieurs structures sanitaires à Alger étaient à l'origine du manque enregistré.