Algérie: L'OMS souhaite que l'Algérie joue son rôle de locomotive en Afrique

Dans son intervention, M. Hasbellaoui a indiqué que son département ministériel œuvrait à "développer des partenariats avec les autres pays de la région au regard de la grande expertise de l'Algérie dans différents domaines, dont celui des produits pharmaceutiques et ce, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika". Lors du débat avec les cadres de l'administration centrale, la délégation de l'OMS a précisé que le mandat de cette mission se limitait aux "niveaux décisionnels stratégiques", faisant savoir qu'une deuxième mission en novembre prochain aura à rencontrer les différents intervenants du terrain et autres acteurs de la santé.

Conduite par le représentant de l'OMS en Algérie, Nguessan Bla François, la délégation qui a été reçue par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a exprimé "son souhait de voir l'Algérie participer avec force aux réunions annuelles du comité régional afin de mieux faire connaitre son expertise et augmenter sa représentativité dans les différentes instances de l'OMS pour pouvoir réellement jouer son rôle de locomotive à la pointe du développement sanitaire en Afrique", précise un communiqué du ministère de la Santé.

