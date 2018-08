Algérie: Mila - Production record de 3,16 millions de quintaux de céréales

- L'Office nationale du hadj et de la Omra (ONHO) a confirmé mardi la mort naturelle, lundi, de deux hadjis parmi… Plus »

Le responsable a attribué la raison de l'amélioration et l'augmentation de la production au cours de cette saison agricole au soutien de l'Etat aux agriculteurs à travers divers programmes, ce qui a contribué "à accroître la demande sur les activités agricoles". Aussi, la mécanisation de l'activité agricole, le suivi de l'itinéraire techniques et la sensibilisation des agriculteurs pour améliorer et diversifier la production ont considérablement contribué à réaliser de tels résultats, a conclu la source.

Concernant l'opération de récolte et collecte de cette production, le responsable a déclaré que près de 1,77 million de quintaux ont été collectés au niveau des aires de stockage de la coopérative locale des céréales et légumes secs (CCLS), contre 842 000 quintaux collectés en 2017. Par ailleurs, M. Bendridi a indiqué que la production des légumes secs dans la wilaya au cours de cette saison, a atteint près de 73.524 quintaux, dont 37.390 quintaux de lentilles sur une superficie de 3.058 ha, sur un total estimé à 5.476 ha réservé aux légumineuses.

