Algérie: Aïd Adha - 132 médecins vétérinaires mobilisés à Alger pour le contrôle des opérations d'abattage

- L'Office nationale du hadj et de la Omra (ONHO) a confirmé mardi la mort naturelle, lundi, de deux hadjis parmi… Plus »

Les médecins vétérinaires ont déjà procédé au contrôle du cheptel au niveau des différents points de vente à Alger qui compte cette année près de 70 points de vente autorisés, dont le nombre est appelé à augmenter à partir de la semaine prochaine, selon le même responsable. L'année dernière le nombre d'animaux sacrifiés (bovin et ovin) dans les abattoirs de la capitale avait atteint 3760 têtes, et la quantité de viande rouge contrôlée a été estimée à 10.172.09 tonnes, contre 5145.22 tonnes de viande blanche, a-t-on précisé.

Dans une déclaration à la presse, M. Mebarki a indiqué que lors des permanences, les médecins vétérinaires veilleront au contrôle des opérations d'abattage des bêtes et de la viande, à travers l'ensemble des abattoirs d'Hussein Dey, des Eucalyptus, d'El Harrach et de Zeralda. L'Inspection vétérinaire de la wilaya d'Alger œuvrera en coordination avec l'Institut national de la médecine vétérinaire à distribuer des dépliants et circulaires renfermant des orientations sur l'opération d'abattage et des mises en gardes contre les dangers liés au kyste hydatique.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.