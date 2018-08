Algérie: Inscriptions universitaires - 69,51% des nouveaux bacheliers orientés selon leur premier choix (Hadjar)

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a annoncé, mardi à Alger, que 69,51% des nouveaux bacheliers ayant effectué leurs préinscriptions au niveau des établissements universitaires avaient été orientés selon leur premier choix exprimé dans la fiche de vœux.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, animée au siège de son département ministériel, M. Hadjar a indiqué que le nombre de bacheliers ayant effectué leurs préinscriptions s'élevait à 265.822 étudiants, soit 96,17% du nombre total de bacheliers (276.391 étudiants), contre 10.569 bacheliers n'ayant pas effectué leurs préinscriptions, soit 3,82%.

Concernant l'opération d'orientation en détail, M. Hadjar a fait savoir que 184.771 étudiants avaient été orientés selon leur premier choix, soit 69,51% du nombre d'inscrits, 36.499 étudiants selon leur deuxième choix, soit 13,73% et ceux ayant été orientés selon leur troisième choix a atteint 20.495 étudiants, soit 7,71%. Par ailleurs, le nombre d'étudiants orientés selon le 4è et dernier choix s'élève à 13.597, soit 5,12% des inscrits, tandis que le nombre de ceux n'ayant pas été orientés ne dépasse pas 10.495, soit un taux de 3,18%.

Selon les chiffres présentés par le ministre, les inscriptions aux universités et centres universitaires obtiennent la part du lion avec 224.221 étudiants inscrits, soit un taux de 87,81% des bacheliers orientés, tandis que de faibles taux ont été enregistrés en ce qui concerne les branches de l'inscription nationale, atteignant 3,06%, soit l'équivalent de 8.569 étudiants. Le taux des inscriptions aux écoles normales supérieures des enseignants (ENS) était de 1,33%, soit 3.402 inscrits, tandis que celui des instituts des sciences et technologies appliquées n'a pas dépassé 0,35%, soit 889 étudiants.

Dans le même contexte, M. Hadjar a rappelé que la deuxième phase des préinscriptions et les concours et entretiens d'admission se tiendront du 8 au 12 août courant.

L'examen des vœux exprimés lors de la deuxième phase est prévu du 13 au 16 août. Lors de cette période, une liste de filières est proposée aux étudiants selon leurs moyennes avec la possibilité d'introduire quatre (4) vœux au maximum. Ainsi, le traitement prend en considération les nouveaux choix et les capacités d'accueil des établissements universitaires, alors que les résultats de cette deuxième phase seront annoncés le 16 août sur le site web.

Le ministre a rappelé que les inscriptions définitives se tiendront du 02 au 06 septembre, tandis que la plateforme consacrée aux demandes d'hébergement sera ouverte du 08 au 16 août et du 02 au 16 septembre. La période de traitement des cas d'exception, par les établissements de l'enseignement supérieur, et de la réouverture des plateformes consacrées à l'hébergement, à la bourse et au transport est prévue du 02 au 16 septembre, dernier délai pour les inscriptions définitives au titre de l'année universitaire 2018-2019.

Le nombre total d'étudiants devra atteindre à la rentrée universitaire 2018-2019 près de 1 740 000 (soit une baisse légère par rapport à l'année précédente), répartis sur 50 universités, 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures, 11 écoles normales supérieures et 51 établissements relevant d'autres secteurs et soumis pédagogiquement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, outre 9 établissements privés.