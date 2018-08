Algérie: Plus de 150 kg de cannabis traité saisis et trois personnes arrêtées à Béchar

- L'Office nationale du hadj et de la Omra (ONHO) a confirmé mardi la mort naturelle, lundi, de deux hadjis parmi… Plus »

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les forces de police des sûretés de wilaya de Blida et Tissemsilt ont mené dernièrement des opérations dans des quartiers relevant de leurs secteurs de compétence, qui se sont soldées par l'arrestation de quatre individus impliquées dans des affaires liées au trafic de drogue et la saisie de 4012 comprimés psychotropes. Un autre présumé trafiquant de drogue a été arrêté à Tébessa, au lieudit El Kouif, par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya qui ont saisi une quantité de 902 comprimés psychotropes.

Une enquête ouverte suite à une information recueillie par les forces de la police relevant du service régional de lutte contre le trafic de stupéfiants de Béchar a abouti à l'interpellation de trois individus présumés auteurs d'un trafic de drogue et la récupération de plus de 150 kilogrammes de cannabis traité, précise-t-on de même source.

Alger — Plus de 150 kilogrammes de cannabis traité ont été saisis et trois individus impliqués dans le trafic de drogue ont été arrêtés récemment à Béchar par les forces de police, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

