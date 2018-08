Angola: La ministre appelle les poissonniers à utiliser le marché officiel de Mabunda

Luanda — La ministre des Pêches, Victoria de Barros Neto, a appelé samedi dernier, les poissonniers à réutiliser les installations que le ministère a construites dans la région de Mabunda dans le district de Samba, car elles réunissent toutes les conditions d'hygiène et sanitaires pour la commercialisation et traitement du poisson.

L'appel a été fait dans la commune de Funda, municipalité de Cacuaco, après une visite interministérielle à l'étang de Kilunda pour évaluer l'assainissement après un test positif de l'eau avec Vibrio cholerae.

Vitória de Barros Neto a indiqué que le problème de Mabunda est l'assainissement et la manière dont le poisson est traité. "Nous devons nous attaquer aux causes de la contamination et dans ces deux endroits (Kilunda et Mabunda), la cause du choléra peut être une eau contaminée".

« Si le poisson est traité avec de l'eau contaminée, il coure le risque d'être contaminé, c'est pourquoi le ministère des Pêches a déménagé le débarquement du poisson, de la zone de pêche semi-industrielle de Mabunda au port de pêche, à Boavista, qui a des conditions d'hygiène et sanitaires optimales et ne risque pas d'être contaminé par de l'eau contaminée», a-t-elle expliqué.

La ministre a rappelé les poissonniers que le marché est le lieu approprié pour traiter le poisson à commercialiser et non près des déchets et de l'eau contaminée, comme às Mabunda, parce que le risque est non seulement pour les poissons mais aussi pour d'autres aliments.

Quant à la commune de Funda, la gouvernante a déclaré que le district a des stations de pisciculture et a généré des doutes sur le poisson, c'est pourquoi il y aura une éducation pour l'hygiène personnelle pour les familles afin d'utiliser, de préférence, l'eau traitée non seulement pour leur consommation directe, mais aussi pour le traitement des aliments.

Cette semaine, dans le cadre de la prévention du choléra qui menace cette partie de la côte du district de Samba, les vendeuses ont résisté au processus de transfert couvrant également les navires de pêche industrielle vers le port de pêche.

En Février de cette année, les poissonniers sur le marché du poisson «Avó Mabunda», qui existe depuis près de 30 ans, ont refusé d'exercer une activité commerciale au sein de l'institution par des allégations de concurrence déloyale, étant donné que l'administration de l'enceinte a cédé la place à des propriétaires de bateaux pour commercialiser les poissons en gros.