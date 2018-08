Angola: Baket/Coupe d'Angola - Interclube en quête de son troisième titre consécutifAngola

Rosa Gala, Fineza Eusébio, Luísa Tomás et l'Américaine Lyandra Wealver seront les «pierres» fondamentales pour remporter son 13ème titre de la deuxième plus grande compétition nationale. Pour atteindre la finale, Interclube a éliminé son confrère de Benguela par 65-56 et 69-43, tandis que Primeiro de Agosto a battu Maculusso par 59-30 et 72-42. Pendant la phase régulière du championnat national, Interclube a remporté les quatre matchs contre son adversaire.

Avec un ensemble plus compact, Interclube devra redoubler d'efforts pour surmonter la formation de Primeiro de Agosto dans cette 20ème édition. Pour ce faire, Apolinário Paquete devra compter sur l'expérience d'athlètes tels que Italle Lucas, Nadir Manuel, Felizarda Jorge et Pauline Akonga.

