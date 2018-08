Congo-Kinshasa: 24 heures chrono !

"Ces événements se déroulent entre ... et ... ". Cette phrase n'est que trop connue des amoureux du 7ème art ayant plus d'une fois suivi un épisode, mieux une saison de la très célèbre série américaine jadis à la mode nommé : 24 heures chrono.

En République Démocratique du Congo, du mardi 7 août 2018 à 23 heures 59' 9" au mercredi 23 heures 59' 9", le pays bascule dans les 24 heures chrono. Non, les 48 heures sonnant comme la mélopée éponyme du musicien JB Mpiana sont passées. Maintenant, sous un suspens acéré, apte à étouffer les moins solides, le Congo-Kinshasa est face à un B-day, à un Jour-J. Hier, à Kingakati, malgré fins limiers, grattes papiers, éminences grises et félins politiques, la fumée blanche n'a pas été au rendez-vous. Avant ces assises d'une importance capitale, c'est à la CENI où Kin-kiey Mulumba, l'auteur jadis du mouvement aux mille contours "Kabila désir" qui surprenait avec le dépôt de sa candidature à la présidentielle. Les questions pleuvent. Est-ce une trahison, une surprise ou un acte calculé et téléguidé pour des coups prochains ? Mystère plus large.

Car, des questionnements autour de l'acte de Kin-kiey Mulumba Tryphon, des éminences grises se triturent les méninges s'il faille lire quelque chose dans la cérémonie de prise d'armes présidée par le Raïs à l'aube d'un 8 août décisif. Depuis peu, en effet, à l'ère de l'attente d'un dauphin, les observateurs rivent les caméras vers les forces de sécurité. Alors que des langues se sont déliées sous peu pour citer une série de noms dont le vieux pharaon Gizenga, dans la foulée des potentiels dauphins, Etumba Didier a été cité comme quoi un militaire ferait mieux le consensus qu'un politique. Il ne faudra plus trop attendre pour savoir quel sera le verdict de la problématique d'une quête ou non d'un troisième mandat pour le Président Kabila puisque, des indiscrétions glanées et rapportées çà et là, tout sera dévoilé de 0 heure à 23 heures 59' de ce mercredi 7 août 2018.

La nuit est autant que la journée très politique, celles des funambules au FCC où c'est la dernière ligne. Et, le mystère persistant pousse aux Est-ce que... comme dans la chanson mélancolique de Papa Wemba aspect qui traduit le quiproquo dans lequel sont coincés les congolais. Est-ce que Joseph Kabila sera candidat à sa propre succession ? Est-ce qu'il aura un dauphin ? Est-ce celui-ci ou celui-là ? Est-ce que la tête de l'heureux élu, si dauphin il y a, fera consensus ? Est-ce que l'acte de Kin-kiey est téléguidé ou est un acte intuitu personae ?

A côté de ces derniers, il sied de se demander si la série de candidats indépendants et des opposants va continuer avec les annonces de dépôts de Fayulu, Muzito et Cie. Est-ce que, enfin, la candidature de Katumbi sera présentée ? Est-ce qu'elle sera acceptée ? Bien de casse-tête que seul le temps saura dévoiler. Car, jusque-là, les politiques sont dans un silence d'Inakalé, ce jeune paysan perché sur un arbre face à mille dangers. Qu'a-t-il fait pour s'en sortir ? Est-ce qu'il s'en est même sorti ? Sniff. Visiblement, comme dans la série 24 heures chrono du Héros (antihéros) Jacques Bauer, la Rd Congo nage en plein océan de suspense qui, d'ici les 24 Heures, devra être exorcisé. Prenez vos horloges, pendules, clepsydres ... Tic tac, tic tac... seul Dieu sait s'il n'y aura retournement de situation.