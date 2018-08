Congo-Kinshasa: AJPC - Aimé Ntambue présente la nouvelle ossature

L'Association des Jeunes Progressistes du Congo est un label qui milite pour l'émergence des jeunes en République démocratique du Congo. Cette institution n'a qu'une année et quelques mois, mais ses réalisations sont sans appel, selon des observateurs qui suivent à la trace cette structure.

Dans l'actif de l'AJPC, il y a une salle dédiée à la formation des jeunes au centre ville. Dans ses réalisations, il faut signaler que cette association a déjà formé plus de 130 jeunes et trouvé de l'emploi à plus de 20 jeunes dans les sociétés partenaires de la place. Elle ambitionne de mettre sur pied un projet agricole dans le Kongo Central dans le cadre de la lutte contre la faim. De part son expertise d'appoint, elle se retrouve à la tête d'une plateforme qui compte en son sein plus de 11 associations. En plus de cela, elle connaît de plus en plus des adhésions massives. Et, parmi les adhérents, il peut être compté de personnalités respectueuses dont le Directeur de l'Hôtel Pacifique, le Directeur Général de Jimmy TRY, le Secrétaire Général à l'intégration régionale, les 6 patrons du groupe jeux de 6. Alors pour mieux faire, son président national, Aimé Ntambue, vient d'élargir l'équipe en nommant 30 cadres au sein de l'association.

Ne dit-on pas que qui veut aller loin ménage sa monture ?

Justement, convaincu par la pertinence de cette maxime, il est passé aux actes.Dans la décision prise le 7 août 2018 portant nomination des membres du Conseil Exécutif et du comité des sages de l'Association des Jeunes Progressistes du Congo, Aimé Ntambue nomme les personnes dont les noms et qualités suivent ;

N° FONCTIONS NOMS ET POSTNOMS

1 Coordonnateur National chargé de la communication Mr Jacques MULUBA

2 Coordonnateur National chargé des questions juridiques Me Phéline LIZANGA

3 Coordonnateur National Adjoint chargé des questions juridiques Me Christian MUKADI

4 Coordonnatrice Nationale chargée des finances Me Clemie KABEDI

5 Coordonnateur National chargé de mobilisation et sensibilisation des jeunes Ir Haddy MAVE

6 Coordonnateur National Adjoint chargé de la mobilisation et sensibilisation des jeunes Ir Pitchou TOTI

7 Coordonnatrice Nationale chargé du genre Me Carine KENA

8 Coordonnateur National chargé des relations publiques Me Keith SHAMBA

10 Premier Coordonnateur National Adjoint chargé des relations publiques Mr Eli NGANDU

11 Deuxième Coordonnatrice Nationale chargée des relations publiques Mme Naomie LUKUSA

12 Coordonnatrice Nationale chargée de suivi et évaluation des projets Me Christelle KOLOLO

13 Coordonnateur National Adjoint chargé de suivi et évaluation des projets Ir Benin NTITA

14 Secrétaire Exécutive Me Varlette MAMPASI

15 Secrétaire Exécutif Adjoint Me Eli KONGOLO

16 Chargés de la formation professionnelle des jeunes - Mr Alexis

- Ir Pitchou TOTI

17 Chargés de l'emploi des jeunes - Mr Papy MASALA

- Me Evariste KALALA

18 Chargée de l'entrepreneuriat des jeunes Mme Gloriche TSHIDIBI

19 Chargés des relations avec les Asbl - Me FellyMPUNGA

- Mr Dive KAZADI

20 Trésorière Mlle Raicha WEMBO

21 Communicateurs - Mme Ornella TSHAKALA

- Mr Eli NGANDU

- Me Varlette MAMPASI

- Me Carine KENA

- Me Clemie KABEDI

22 Membres du Comité des sages - Mr Zacharie TSHIMBINDA

- Mr Jimmy KAYITULA

- Mr John KISUBI

- Mr Tharcisse BUKASA

- Mr Dieudonné LUKOJI

Francis Sengeyi