Congo-Kinshasa: Présidentielle de décembre 2018 - Matungulu promet un nouveau Congo

La canicule d'hier mardi 7 août 2018 n'a pas empêché les sympathisants des partis dont les autorités morales briguent la magistrature suprême d'envahir la place de la Gare en fin de matinée pour les soutenir moralement.

Vêtus aux couleurs de leurs partis, ces ne manifestaient pas des signes de fatigue, attendant patiemment la venue de leurs leaders. Désigné par des militants et cadres de la plate-forme électorale dénommée Synergie Electorale Notre Congo « SYENCO » à la fin du mois passé pour concourir à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, Freddy Matungulu a formalisé acte hier mardi 7 août 2018 en début d'après-midi. Arrivé à la CENI en fin de matinée, ce présidentiable et une poignée de ses fidèles lieutenants se sont dirigés vers les bureaux de ladite institution pour remplir les formalités d'usage et échanger avec les ténors de CENI. C'est peu après 15 heures que l'animateur principal de et de Congo na Biso « CNB » a quitté le siège de la CENI pour les cadres et militants de la plate-forme et parti politique ci-haut rassemblés à la Gare. Ce devoir accompli, Matungulu s' rendu immédiatement au siège de CNB mais aussi de SYENCO à Limete.

Approché par des journalistes qui n'avaient pas pu l'interviewer après le dépôt de sa candidature pour leur dire ce que les peuvent attendre de lui s'il triomphe à l'élection présidentielle décembre 2018, Matungulu a répondu qu'il était conscient du qu'endurent les populations de Beni, du Kasai et d'autres coins pays. Et d'ajouter que le geste qu'il venait de poser est un acte civisme. Se rappelant son passé d'étudiant, il a reconnu avoir aux frais de l'Etat congolais. Et lui Matungulu a le devoir moral faire bénéficier à la population congolaise ce que les attendent de lui s'il est élu à la tête du pays. Il a fait aussi qu'une fois élu, il va se mettre immédiatement au travail trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se posent dans pays.

Prié de dire s'il tient toujours à l'idée d'une candidature commune l'opposition alors que les ténors de cette famille ont l'habitude concourir en ordre dispersé, l'intéressé a répondu par l'affirmative, précisant que c'est un sujet important et que lui et ses pairs l'opposition travaillent sur ce point depuis plusieurs mois. Il révélé avoir abordé ce problème avec Jean-Pierre Bemba. Il a émis vœu de voir les têtes couronnées de l'opposition accélérer finalisation de ce dossier pour qu'on arrive à un heureux de ce processus .