Congo-Kinshasa: Fonds alloués à la CENI - La population de Ngiri-Ngiri s'interroge

« Nous, population, voulons voir clair dans le processus électoral : la CENI va-t-elle organiser les élections ? Irons-nous aux avec ces tractations politiques ? » Telles sont les questions que posent les habitants de la commune de Ngiri-Ngiri au sujet de la des élections, fixées au 23 décembre 2018. Elles étaient formulées cours d'une tribune populaire organisée hier mardi 7 août 2018 à maison communale par l'Observatoire de la Dépense Publique, dans cadre du contrôle citoyen des finances publiques en Démocratique du Congo.

Cette tribune d'expression populaire visait fournir au primaire des informations relatives à l'utilisation des fonds à la Ceni pour les élections, étant donné qu'il s'agit de l'argent contribuable congolais. L'objectif visé était de sensibiliser futurs électeurs sur le profil des candidats différents programmés le 23 décembre 2018.

Il était nécessaire de réveiller les consciences des résidents Ngiri-Ngiri pour qu'ils ne se laissent pas berner, lors de la électorale, par les propos flatteurs et mensongers de la multitude candidats non seulement à la députation nationale et provinciale, aussi à la présidentielle. Bref, il fallait saisir cette pour les interpeller sur leur devoir civique d' "aller au vote et voter utile", afin d'avoir de vrais patriotes comme défenseurs leurs intérêts, à tous les niveaux. En effet, s'ils veulent avoir,

dans les 5 années à venir, des emplois, de bonnes routes, un courant, une eau potable, un accès facile à l'école, l' alimentaire, des soins de santé de qualité... il leur faut faire choix utile de leurs futurs gouvernants.

\D'entrée de jeu, Jacques Katchelewa, chargé du programme l'Odep a présenté l'état financier des fonds que la CENI a déjà pour les opérations préélectorales, les résultats d'analyse l'exécution du budget 2018 du pouvoir central, dans le cadre du intitulé «Contrôle citoyen pour l'amélioration de la transparence la redevabilité du financement du processus électoral » piloté l'USAID.

A 5 mois des élections, la CENI n'a bénéficié que de 137 millions dollars américains. Comparé aux besoins exprimés par la CENI au de l'année, évalués à 432 millions USD, on note un gap de 295 USD. Selon les projections des six prochains mois, les globaux du gouvernement pourraient s'élever, en décembre, à 274 millions de dollars américains, soit une moyenne de 22 par mois.

Pourtant, la loi des finances de 2018 fixe les prévisions dépenses exceptionnelles sur ressources propres à 840.000.000.000, FC, soit 463.218.264,03 USD au taux moyen de 1813,4 FC/USD, dépenses exceptionnelles sur ressources extérieures (Appui de la Monusco) à 72.536.000.000,00 Fc, soit 40.000.000,00 Fc. fait que les dépenses totales sont de l'ordre de 912.536.000.000, Fc, soit 503.329.288,47 USD. Or, la principale régie financière, (Direction Générale des Douanes et Accises) annonce la baisse importations et exportations. L'amenuisement des recettes ne risque-t-il pas d'avoir un impact négatif sur le financement élections ? L'ODEP ne cesse de s'interroger à ce sujet.

Compte tenu du tableau sombre présenté par l'ODEP au sujet financement des élections, les participants au forum de Ngiri- ont sollicité une rencontre avec les membres de la CENI,

principalement son président, Corneille Nangaa, afin de comprendre réalité du financement du processus électoral. Ainsi Pius Mbwess,

membre du Conseil d'Administration de cette structure, a l'attention des jeunes sur le suivi de l'évolution du budget en général et des fonds alloués aux élections en particulier.

Invité à cette rencontre, Serge Letheta, cadre du parti politique « Action Alternative pour la Renaissance du Congo » (AARC), membre de majorité présidentielle, a salué ce moment d'échanges avec habitants de Ngiri-Ngiri, soulignant avoir pris acte préoccupations soulevées par les participants. Pour l'essentiel, il invité l'Odep et ses sociétaires à garder leur calme, car gouvernement tient à la tenue des élections le 23 décembre 2018 et ménage aucun effort pour mettre, selon des échéances bien définies, les moyens requis à la disposition de la CENI.