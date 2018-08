Ile Maurice: Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques

communiqué de presse

Maurice observera pour la première fois la Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques d'état civil (CRVS-Civil Registration and Vital Statistics) le 10 août 2018 comme préconisé l'année dernière lors de la Conférence des ministres africains responsables de l'enregistrement des faits d'état civil. Dans ce contexte, la Civil Status Division du Bureau du Premier Ministre organisera le vendredi 10 août une cérémonie officielle au bâtiment Emmanuel Anquetil à Port Louis.

La première Journée sera commémorée sous le thème « Promouvoir un système universel novateur d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques d'état civil pour une bonne gouvernance et une vie meilleure ». En effet, l'utilisation de la technologie pour fournir un système CRVS de qualité, efficace et efficient est essentielle pour le continent africain qui a une faible couverture d'enregistrement des faits d'état civil et un système de statistiques d'état civil médiocre.

L'investissement dans un support informatique innovant, approprié et abordable représente un grand potentiel au niveau de la coordination et l'interopérabilité des données, le traitement sécurisé des données, la confidentialité et le système de vérification de la qualité des données.

L'innovation est essentielle pour assurer une couverture universelle de l'état civil, en particulier dans les milieux défavorisés et les communautés difficiles à atteindre. L'introduction d'un système d'enregistrement des faits d'état civil en ligne, l'enregistrement mobile et l'établissement de liens entre l'état civil et d'autres services gouvernementaux sont autant de facteurs qui amélioreront la gouvernance et la qualité de vie de la population.

Promouvoir un système universel

La plupart des pays africains ont des lois sur l'enregistrement systématique des faits d'état civil. Cependant, très peu ont maintenu un système d'enregistrement universel qui couvre toutes les zones et la population entière du pays, et qui inclut les événements vitaux survenant à l'intérieur du pays et concernant les citoyens vivant à l'étranger. Un système universel d'enregistrement des faits d'état civil est indispensable pour une mise en œuvre efficace du développement inclusif fondé sur les principes clés de l'Agenda 2063 de l'Union africaine sur « l'Afrique que nous voulons » et l'Agenda mondial 2030 « Ne laisser personne de côté ».

Sans un approvisionnement continu en données fiables sur les événements démographiques, y compris les causes de décès, à l'aide d'un système d'enregistrement civil efficace et universel, les objectifs de développement nationaux, régionaux et mondiaux ne peuvent être mesurés et contrôlés correctement.

CRVS pour une bonne gouvernance et des vies meilleures

L'enregistrement des faits d'état civil et les statistiques d'état civil sont essentiels pour les systèmes administratifs modernes, afin de créer une société inclusive, protéger les droits de l'homme, assurer la bonne prestation des services publics et s'attaquer aux discriminations et aux inégalités, entre autres.

Le registre d'état civil fournit aux individus les documents légaux essentiels pour garantir les droits fondamentaux de l'homme à l'identité, à la nationalité, aux droits civiques et à l'accès aux services sociaux de base. Un acte de naissance, en tant que document légal avec une preuve d'âge, aide à prévenir les violations des droits de l'enfant, notamment le mariage des enfants, le travail et la traite des enfants et l'utilisation d'enfants soldats.

Les statistiques vitales annuelles sur les naissances issues du système d'enregistrement des faits d'état civil sont cruciales pour la planification et le suivi des programmes de vaccination des enfants, de soins de santé, d'enseignement préscolaire et primaire. Les statistiques sur les décès générées par le système d'enregistrement fournissent des données sur les principales causes de décès pour lesquelles des interventions sanitaires sont conçues pour améliorer la santé et le bien-être de la population. D'autre part, les statistiques sur le mariage et le divorce sont utiles afin de mieux comprendre les schémas de formation et de dissolution de la famille dans un pays, élaborer des programmes sur le bien-être familial et la protection des droits des femmes et des enfants.