Congo-Kinshasa: CLC - Nouvelle déclaration de guerre contre le pouvoir

communiqué de presse

A deux jours de la fin du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, aucun signe ne montre que le Président Joseph Kabila va renoncer à son projet de briguer un troisième mandat.

De même, il n'y a aucune initiative concrète dans la mise en oeuvre des mesures de décrispation de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Tout au contraire, c'est l'inverse qui s'observe, notamment le mauvais traitement infligé à Jean-Pierre Bemba et sa famille ainsi que l'interdiction injuste de Moïse Katumbi de rentrer au pays, les deux leaders faisant l'objet d'une vaste campagne médiatique destinée à démontrer leur prétendue inéligibilité.

Atout cela s'ajoutent le refus inexpliqué du rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi et l'obstination à maintenir en prison Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo, Diomi Ndongala, Gecoco Mulumba, Carbone Beni et ses compagnons.

Pour sauver notre pays de l'abîme et du chaos dans lesquels Président Kabila et sa maffia poIitico-administrative ne cessent de plonger chaque jour davantage, le Comité laïc de Coordination à l'opinion qu'il a décrété mois d'Août 2018, mois d' continues, de sacrifices, de privatisations et d' patriotique.

A cet effet. le CLC invite toutes les forces vives de la nation :

jeunes, vieux, femmes (commerçantes, maraîchères et ménagères, etc), syndicalistes.. employés d'entreprises publiques et privées, sportifs, activistes des droits de l'homme et des mouvements citoyens, répondre massivement à tous les appels qui leur seront lancés tout long de ce mois d'août, dans le cadre du programme d'organisation marches pacifiques, des grèves généralisées, des villes-mortes et actions de désobéissance civile.

Si le Président Kabila et sa Majorité comptent sur la lassitude de population, il se trompe. Nous leur disons que le peuple ne fatiguera point tant qu'il n'aura pas obtenu :

1. Le renoncement du Président Joseph Kabila à se présenter pour troisième mandat;

2. L'amélioration du fichier électoral corrompu selon recommandations de l'OIF ;

3. Le retrait de la machine à voter ;

4. L'application de toutes les mesures de décrispation politique.

Aussi, le CLC demande-t-il au peuple congolais de demeurer en face à tout acte de violation de la Constitution et de l'Accord de Saint-Sylvestre.

Congolaises, Congolais, notre nation est en danger !

Notre pays est pris en otage par Joseph Kabila et sa Majorité !

Pendant tout ce mois d'août, levons comme un seul homme pour barrer la route !

Un premier appel sera lancé le 9 août 2018.

Fait à Kinshasa, le 6 août Pour le COMITE LAIC DE Prof. Justin Prof. Isidore Jonas Tshiombela