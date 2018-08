Madagascar: Andriamitosy Lalandy - Candidat à la présidentielle

Une déclaration de plus, à la course à la Magistrature suprême, hier, au Pietra hôtel, à Analakely. Il s'agit d'Andriamitosy Lalandy. Il va se présenter sous les couleurs du « Solofon'ny Fampandrosoana ny Firenena » (SFF).

Il pense ainsi que le pays a besoin d'un vrai leader pour diriger le pays. Cet ingénieur du génie industriel et non moins physicien nucléaire estime que le peuple n'a plus de repère et ne sait plus que son pays est riche. Par ailleurs, il lance un appel aux formations politiques à constituer trois groupements notamment les partis de gauche, de droite et du centre. Il invite ainsi la HCC à œuvrer dans ce sens.