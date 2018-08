Madagascar: Tovo J'hay - Un « Tamberina » en souvenir du bon vieux temps !

Tovo J'hay se remémorera le bon vieux temps avec ses inconditionnels au Kudéta ce 11 août.

Reculer pour mieux rebondir! C'est ce qu'a fait Tovo J'hay qui nous revient aujourd'hui, plus romantique que jamais. Non, il ne s'est pas retiré de la scène! C'est une possibilité qu'il n'envisage pas, du moins pour les années à venir. La preuve, ce concert au Kudéta Anosy le 11 août.

Tel un amoureux qui retrouve sa bien-aimée après une longue séparation, Tovo J'hay prépare une soirée très intimiste avec ses inconditionnels. Pas de dîner à la chandelle et de fleurs en cadeau au menu, mais quand même une ambiance romantique avec lumière tamisée. Car pour le concert qu'il concocte au Kudéta ce samedi 11 août, l'interprète de « Te mba ho » prépare le grand jeu et prévoit de faire voyager ses fans dans le temps. « Tamberina » est effectivement une occasion pour le chanteur et ses inconditionnels de se retrouver.

Intemporel. Après quelques années de silence, un retour fracassant empreint de romantisme avec Mirado au Palais des Sports et plusieurs petites dates un peu partout dans le pays, Tovo J'Hay signe donc son grand retour. Avec toujours le même style et un rafraîchissement musical dans le contexte actuel, il est clair que son retour sous les projecteurs est très attendu et pas seulement par ses fans. Il prépare un grand événement, dit-on dans les coulisses, même si cela reste encore secret pour le moment. En tout cas, de nouvelles compositions et bien sûr des mélodies comme on les aime, Tovo J'Hay n'a rien perdu de son charme. Pour ce samedi 11 août, un « one man show », pas d'invités donc, mais des tubes intemporels, ceux qui ont fait sa carrière inébranlable. Les fans sont avertis, car il n'y aura pas de place pour tous. Pour avoir les meilleures places, mieux vaut réserver tout de suite !