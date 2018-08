Madagascar: CRBC - Le DG He Yu élevé au grade de Chevalier de l'Ordre National

Une récompense pour le D.G He Yu, après quatre ans de bons et loyaux services dans le secteur des travaux publics à Madagascar.

Travail et esprit d'entreprise. Ce sont les deux qualités qui ont marqué le mandat de He Yu, à la tête de « China Road and Bridge Corporation » (CRBC) depuis 2014. Un esprit qui lui a permis de mener à bien les travaux confiés à cette grande entreprise chinoise des travaux publics aussi bien dans la capitale que dans les autres régions du pays. En guise de récompense à ces missions bien accomplies, le gouvernement malgache a décidé de l'élever au grade de Chevalier de l'Ordre National. La distinction honorifique a été remise, avant-hier par le ministre Ralava Beboarimisa qui assure l'intérim du ministère des Travaux Publics et des Infrastructures, en l'absence du ministre Ulrich Andriantiana, actuellement en mission à l'extérieur.

Une occasion pour Ralava Beboarimisa de louer le parcours d'un homme aux nombreux talents et qualités. Le DG He Yu a été en effet à la tête de la réalisation d'infrastructures modernes que sont les routes reliant Ivato au village artisanal d'Ambohitrimanjaka et reliant le Boulevard de l'Europe au village de la Francophonie. On lui doit également les travaux de bitumage de la RN5 A reliant Ambilobe à Vohémar dans le réseau routier du Nord du pays. Des infrastructures d'une importance particulière pour le développement du pays.