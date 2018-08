Madagascar: Mahazoarivo - L'insécurité sur les routes nationales évoquée en conseil de gouvernement

Un conseil de gouvernement s'est tenu hier à Mahazoarivo.

Le Premier ministre Ntsay Christian a dirigé hier un conseil de gouvernement avec à l'ordre du jour, le nouvel organigramme du ministère des Affaires étrangères ; le décret portant autorisation d'ajustement des avoirs en ariary du FMI ; et 11 communications verbales.

La cérémonie de présentation au drapeau d'élèves- inspecteurs et agents de police à Antsirabe le 17 août prochain, a fait également l'objet d'une communication verbale. Au même titre que la célébration de la « Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état-civil et des statistiques vitales ». Communication verbale aussi par rapport à l'examen du rapport initial de Madagascar sur l'application de la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles qui se tiendra les 4 et 5 septembre 2018 à l'Office des Nations Unies à Genève, à l'occasion de la 29e session du Comité des Travailleurs migrants.

Coopération sino-malgache. Les autres communications verbales portent respectivement sur la mise en place d'une antenne de l'Agence Nationale de l'Or à Ambilobe ; l'atelier de formation de renforcement de capacités des agents au niveau déconcentré du ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche sur la collecte de données statistiques ainsi que sur le reboisement de mangrove du 6 au 11 août 2018 à Mahajanga. De même, l'insécurité sur les routes nationales était au centre d'une communication verbale. Idem pour la célébration de la journée mondiale de lavage des mains ; le rattachement des activités liées à la protection et à la conservation de l'environnement marin et côtier ; la relance et l'opérationnalisation d'un Observatoire intégré sur la Santé et l'Environnement vis-à-vis des impacts des produits chimiques (CHEMORIS) du 22 au 24 août prochain au DLC Anosy. Communication verbale également sur la visite officielle de la délégation malgache en Chine dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération sportive sino-malgache. A propos, le Forum sur la coopération sino-africaine prévu du 1er au 4 septembre à Beijing a aussi fait l'objet d'une communication verbale.