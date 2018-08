Madagascar: Ankaditoho - Quatre bandits surpris en pleine préparation d'une attaque armée

Ils ont avoué également que le fusil et la cartouche saisis ont été achetés à Farafangana. L'enquête a révélé également que cette bande figurait parmi les auteurs d'attaques à main armée commises dans les communes de Tanjombato, d'Andoharanofotsy, de Fenoarivo et de leurs environs ces derniers temps.

Ayant confiance à la fiabilité de ses renseignements, les hommes en treillis ont tout de suite procédé à l'arrestation des quatre suspects qu'ils ont rencontrés sur place où ils ont découvert un fusil de fabrication locale et une cartouche de calibre 12, une grosse pince coupante et une sagaie.

