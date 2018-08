Madagascar: Football / Transfert - Dax Andriamirado au Kaiser Chiefs !

On ne pense pas qu'après cette -pourquoi avoir peur du mot- fuite, Dax va rentrer au pays pour le match du 9 septembre contre le Sénégal d'autant plus qu'on ne sait rien de sa situation en Afrique du Sud, si oui ou non il continue de s'entraîner.

Un mentor. Ce forcing de Dax met non seulement à mal Fosa Juniors dans sa quête d'une qualification aux matches de poule de la Ligue des Champions d'Afrique déjà qu'il faut gagner pour l'instant la Poule des As, mais il lèse en même temps les Barea privés de ce numéro 10 qui leur faisait jusqu'ici défaut.

Dans quelle galère s'est embarqué Dax alors que de source proche du Fosa, Arno Steenkist lui a non seulement promis de faire le nécessaire pour qu'il puisse signer dans un grand club européen, mais en attendant il a apporté une nette amélioration de ses conditions dans le club majungais au point de devenir un des plus gros salaires du football malgache.

Le meneur de jeu de Fosa Juniors est en Afrique du Sud tout en sachant qu'il ne pourra pas jouer pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas eu son transfert international délivré par la Fédération Malgache de Football et encore moins l'accord de Fosa Juniors.

