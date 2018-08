Sénégal: Maintient de Siré Dia à la tête de la SN Poste - Mamadou Lamine Diallo dénonce un «clientelisme politique»

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

Ne s'en limitant pas, le président du mouvement Tekki dira qu'au même titre que le chef de l'Etat, Macky Sall et le ministre Amadou Ba, les parlementaires ne lèveront pas le plus petit doigt. Pour lui, «l'Assemblée nationale n'est pas prête à diligenter une Commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la Sn la Poste». Il accuse ainsi ladite institution de «traîner pour celle que j'avais demandée pour Necotrans et le Port de Dakar».

Le député Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki qui rappelle le rapport de la Fonds monétaire international (Fmi) sur la «gestion scandaleuse de la Sn la Poste, avec une dette de 108 milliards», indique, dans sa question économique de la semaine, que le Fmi «avait demandé un audit et une réforme du secteur». Cependant, déplore-t-il, «Macky Sall et Amadou Ba refusent de bouger».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.