Sénégal: Amélioration du cadre de vie à Guédiawaye - Les chantiers de promovilles lancés

A signaler qu'après l'étape de Guédiawaye, Abdoulaye Daouda Diallo et sa délégation devaient se rendre dans la commune de Sangalkam pour visiter les travaux de pavage de l'axe Malick Ba et les travaux de pose des pavées sur l'axe 3 de la commune. D'autres activités étaient également prévues. Tous ces projets sont relatifs au programme Promovilles.

Le coût du volet assainissement des eaux pluviales est estimé à la somme de 600 millions de francs CFA. Le cout global des projets de Promovilles dans la commune de Guédiawaye est estimé à 1,2 milliards de francs CFA. L'objectif du programme Promovilles est, entre autres, d'améliorer la mobilité, de réduire les coûts et les temps de déplacements, renforcer le système d'assainissement, mais il vise également le renforcement de la sécurité des personnes et des biens par l'éclairage public.

En tout, c'est 27 km de route qui seront réalisés. Il s'agit, entre autres, de la réhabilitation de l'avenue Abdou Mbacké Dia, la réfection du trajet entre le rond-point Case-bi et la réhabilitation du tronçon qui va de Unité 1 et Unité 6 des Parcelles Assainies. Les chantiers de Promovilles consistent aussi en la réalisation d'une station de pompage des eaux de 500 m3/h aux Parcelles Assainies, la pose d'une conduite de refoulement de diamètre 400 sur un linéaire de 730 m pour évacuer les eaux pluviales en mer.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, a lancé les travaux du Programme de modernisation des villes (Promovilles) de Guédiawaye hier, mardi 7 août. C'est un ensemble de projets qui seront réalisés dans cette commune pour venir à bout des difficultés rencontrées par les populations dans les volets relatifs à la mobilité, les inondations et la sécurité.

Les infrastructures d'assainissement et routiers prévues dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles) ont démarré dans la commune de Guédiawaye (banlieue de Dakar). Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, en a présidé le lancement hier, mardi 7 août.

