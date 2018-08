Sénégal: Coup de gueule au sein de la mouvance présidentielle - Les jeunes de Macky 2012 se disent «piétinés et exclus»

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

Tout en réaffirmant leur «soutien indéfectible» au président de la République, ces derniers n'ont pas manqué d'inviter le chef de l'Etat, Macky Sall «à redonner force et courage à ses jeunes d'hier et d'aujourd'hui car constituant les premiers remparts de la forteresse de la République».

Cela, selon eux, «au détriment des jeunes de Macky 12 alors que la coalition Macky 12 s'est montrée assez ouverte, assez généreuse et indulgente pour permettre au président Macky Sall d'être très à l'aise et donner toute sa confiance à cette grande coalition de Bby».

