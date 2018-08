Sénégal: Fonds de solidarité pour les retraités de l'enseignement supérieur - L'arrété interministeriel signé

L'arrêté interministériel portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de solidarité de l'enseignement supérieur pour les enseignants déjà admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, a été signé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère des de l'Economie, des Finances et du Plan, le lundi dernier 6 août 2018. L'information est du Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur (SAES).

Les camarades de Malick Fall, secrétaire général du SAES, ont constaté que «toutes les dispositions législatives et règlementaires ont été prises pour une mise en œuvre de l'accord, notamment la question relative à la retraite». Dans un communiqué datant d'hier mardi, le SAES souligne avoir «mené seul une lutte qui va aboutir à une amélioration substantielle des conditions de vie des enseignants et chercheurs retraités».

Le fonctionnement du Fonds va, selon le SAES qui a rencontré les autorités concernées hier, mardi 7 août, relever le niveau des pensions par un effort de cotisation supplémentaire des enseignants et chercheurs, mais aussi par une augmentation de leur charge de travail.

LE SUDES AVAIT CHARGE AMADOU BA

Dans la foulée, le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (SUDES/ESR) doit certainement se réjouir d'une telle information. En effet, le SUDES avait invité Amadou Ba, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan à signer «l'arrêté pour la mise en place du Fonds national de solidarité pour les retraités de l'enseignement supérieur».

Le syndicat avait déploré ce retard, indiquant que «le ministre Amadou Ba refuse obstinément de signer. C'est une cruauté inqualifiable dont fait preuve le ministre Amadou Ba envers des gens sans le dévouement desquels lui-même n'aurait pu avoir les qualifications lui ayant permis de devenir ministre de la République».

Les enseignants-chercheurs en activité ont accepté, rappelons-le, d'augmenter leur nombre d'heures d'enseignement et d'affecter le produit de cette augmentation à un Fonds qui permettrait d'augmenter les maigres pensions de retraite de leurs ainés partis à la retraite.