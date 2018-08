Sénégal: Décision du Ps de soutenir la candidature de Macky Sall en 2019 - Bby de France parle de «nouveaux contours de la politique»

La coalition présidentielle Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), section France, salue la décision du Parti socialiste (Ps) de soutenir la candidature du président Macky Sall, à la présidentielle de 2019.

Dans une note reçue à la rédaction hier, mardi 7 août, les alliés du chef de l'Etat considèrent que ladite décision marque les «nouveaux contours» de la politique sénégalaise, notamment «le dépassement des clivages idéologiques et l'unité pour l'intérêt supérieur de la nation».

La décision du Parti socialiste (Ps) de soutenir la candidature du président de la République, Macky Sall, lors de la prochaine présidentielle de 2019, continue de susciter des réactions de la part des acteurs politiques. Cette fois, ce sont les membres de la coalition présidentielle Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) de France qui ont magnifié l'acte posé par le Secrétaire général du Ps, Ousmane Tanor Dieng et ses camarades. Dans une note parvenue à la rédaction hier, mardi 7 août, les alliés de Macky Sall résidant en France estiment que ladite décision est historique.

Pour eux, «en décidant de porter la candidature du président de la République, le Parti socialiste vient de définir les nouveaux contours de ce que doit être la politique sénégalaise: le dépassement des clivages idéologiques et l'unité pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils viennent d'ouvrir une page d'histoire très prometteuse pour l'Afrique». Mieux, la section Bby de France croit, en fait, que Ousmane Tanor Dieng «vient de nous démontrer que seul le Sénégal compte. Pas ses intérêts personnels. Il vient de montrer à tous les Sénégalais et aux hommes politiques, que les ambitions individuelles des uns et des autres ne doivent pas être un obstacle à l'union des forces pour l'émergence de notre pays».

Hamadi Konté, Secrétaire administratif de Bby France, signataire de la note, et compagnie trouvent que ladite décision montre que les "Verts de Colobane" ont compris la nécessité de donner un second mandat au président Macky Sall, au vu des réalisations en cours. Ils estiment, en fait, que «les socialistes ont compris que les infrastructures déjà réalisées et celles qui sont en cours, obligent tout esprit doté de bon sens, à donner un second mandat au président Sall, afin qu'il termine ses chantiers et ainsi accomplir son ambition pour notre peuple».

Par conséquent, pour «faire honneur à cette décision historique» du Ps, ils ont invité tous les militants de Bby à s'unir «pour rendre effectif ce souhait d'union national. Une union dont la vocation est de préserver la paix et la stabilité».