Sénégal: Saly-Portudal / Réduction de la pauvreté en milieu rural - Le Palam 2 s'étend à trois nouvelles régions

Un atelier de finalisation du document d'opérationnalisation de la mise en œuvre du Palam 2 (Programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté - phase 2), selon l'approche gestion axée sur les résultats, se tient depuis hier à Saly-Portudal (Mbour).

Les composantes ou l'architecture du Palam reposent sur l'accès à l'éducation de base des enfants déscolarisés, non scolarisés et ceux des daaras; l'alphabétisation fonctionnelle, la formation professionnelle et technique des jeunes; l'alphabétisation fonctionnelle et la formation technique des femmes; l'accès aux services de micro-finance islamique. Son financement est estimé à environ 14 milliards de F CFA, dont 11 de la Banque islamique de développement (BID) et 2 milliards et demi de l'Etat du Sénégal.

Selon le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, et au nom de son ministre Ndèye Salimata Diop, l'atelier a un aspect multisectoriel avec la participation de plusieurs responsables d'autres départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre du Palam 2.

A l'en croire, les populations vulnérables fondent beaucoup d'espoirs sur ce programme. Ainsi, dit-il le caractère multisectoriel «témoigne d'un engagement collectif à travailler ensemble pour une synergie des interventions au service d'un développement durable et inclusif». Il a mis en relief les avantages. Madame Mbacké Khady Fall Ndiaye, la coordinatrice du Palam, est revenue sur les résultats enregistrés dans l'exécution du programme au cours de sa phase pilote dans quinze communes des régions de Diourbel et de Kaffrine.

Le financement de l'extension du Palam va se faire dans les régions de Fatick, Thiès et Kaolack, suivant les mêmes motivations. Pour la composante «Acès à l'éducation», Madame Mbacké cite l'enrôlement de 4682 enfants sur 7600 visés, avec un ratio de 61,59% dans 190 écoles communautaires de base, et ayant bénéficié de formation alternée (théorique et pratique), articulée autour des enseignements apprentissages et des projets productifs. Les performances font part de 620 admis à l'Entrée en Sixième et au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dont 287 en français et 310 en arabe.

Le recasement dans le système éducatif formel de 1160 enfants dont 733 filles, recalés aux examens d'Entrée en Sixième et au CFEE, a été fait sous l'initiative du Palam. Elle n'a pas manqué d'énumérer d'autres succès tout en évoquant le cas des 2511 enfants, dont 1531 filles et 980 garçons, appelés à intégrer le Palam pour une préparation à l'insertion socioéconomique. Concernant la formation qualifiante, Madame Mbacké Khady Fall Ndiaye a aussi relaté, dans la tranche d'âges de 16 à 24 ans, la formation par alternance de 2880 jeunes sur les 3000 ciblés par le programme, soit un ratio de 96%, dans des ateliers artisanaux et centres ressources, avec un accent particulier sur les métiers de coiffure, de couture et de menuiserie-bois.

Le renforcement des compétences des femmes en activités a vu 9996 d'entre elles, sur 10.000 ciblées, bénéficier de formations dans la transformation des produits arachidiers, la transformation de produits céréaliers, l'embouche, le maraichage, la savonnerie, la teinture et la couture.

Selon Rachid Sam, chargé de la gestion financière des projets du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), sa structure s'engage à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre du projet à l'horizon 2022, pour l'atteinte des objectifs en matière d'éducation, d'entreprenariat des femmes et des jeunes, dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Il se réjouit de constater une nette amélioration des conditions socioéconomiques des populations dans 281 villages des régions de Kaffrine et de Diourbel.