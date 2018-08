Sénégal: Don de bus Dakar Dem Dikk à l'Iressef de Diamniadio - Ouf de soulagement pour le personnel

Thiès, Dakar et Saint-Louis sont-elles respectivement des régions où les enfants… Plus »

Pour sa part, le Directeur général de DDD a rappelé les missions de service public de la société de transport sous sa Direction. Me Moussa Diop trouve ainsi normal, «lorsque le chef de l'Etat, par sa grande vision, décide de créer une ville nouvelle et qu'il se pose un problème de désenclavement, que Dakar Dem Dikk vole au secours». Mieux, conformément à «l'année sociale» décrétée par le régime, il pense que DDD doit se mettre au rythme de la vision du président Macky Sall. Au delà du bus offert, Me Diop promet une prise en charge totale de l'entretien du car.

Lors de la cérémonie de remise du véhicule hier, mardi 7 août, le représentant du directeur général de l'Institut, le Docteur Pape Alassane Diaw, est revenu sur l'importance du don. A son avis, ce présent a «toute sa valeur pour le personnel de l'Iressef» et aura, à coup sûr, un «impact sur le fonctionnement de l'Institut». Il estime que, dorénavant, «nous avons maintenant la possibilité d'avoir tout notre personnel à disposition et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions».

C'est vraiment un ouf de soulagement qu'a poussé le personnel de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) de Diamniadio. La raison, elle a reçu des mains du Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop, les clés d'un bus.

