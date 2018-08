Afrique du Nord: La Tunisie chante avec et pour la Palestine

Les gradins de l'amphithéâtre romain de Carthage ont été vêtus, hier soir, par les drapeaux palestiniens dans une soirée dédiée par la Tunisie à la Palestine, en présence notamment de l'ambassadeur palestinien Hael Al-Fahoum.

Accompagnés de deux troupes tunisienne et palestinienne, sous la houlette des maestros Nabil Zammit et Firas Zrik, ce sont les deux artistes talentueux Amal Morcos et Ameer Dandan qui ont assuré le concert «Des étoiles de la Palestine», dans un spectacle exclusif pour le Festival international de Carthage 2018.

L'amphithéâtre de Carthage a vibré au rythme du folklore palestinien «dabka» dans des tableaux chorégraphiques haut en couleur qui ont accompagné le chant.

Le chant a été, hier soir, un hymne à la paix et à l'amour, ce rêve de vie tel que l'imaginait le célèbre poète palestinien Mahmoud Darouich, fortement présent par l'image, la voix et la parole. Entre chansons engagées, mawawil et des morceaux du patrimoine palestinien, le public a été emporté par un univers musical chantant la force de la femme arabe, la terre, la patrie, la liberté, l'amour, la joie et la justice dans une soirée où les Tunisiens ont chanté avec et pour la Palestine.

Amal Morcos est une voix qui incarne l'identité palestinienne. Elle a travaillé avec de grands artistes, à l'instar de Joan Baez et Robert Wyatt. C'est une artiste qui a dédié sa vie et son art à la cause palestinienne. Le public l'a découvert à travers ses chansons puisées dans le patrimoine palestinien qu'elle a revisitées à sa manière. Elle a poursuivi un parcours artistique marqué par l'engagement aux nobles valeurs de justice et de liberté.

Ameer Dandan est issu d'une famille d'artistes et dont le père n'est autre que le célèbre chanteur palestinien Khaled Dandan. Le public l'a découvert à travers sa participation au concours Arab Idol. Depuis, il poursuit son parcours d'artiste avec pour seul bagage, une voix d'or qui lui a permis de participer dans les plus prestigieux festivals.