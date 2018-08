Tunisie: Sacrées voix

Le grand poète arabe Adonis a conquis la salle grâce à sa présence mythique soutenue par trois poètes tunisiens, la douce Oumama Zaier, Adam Fethi et Ahmed Chaker ben Dhaya, des pointures qui l'ont précédé lors de la soirée. 22h, point de départ d'une frénésie verbale dans un cadre douillet, à l'abri des intempéries inattendues du week-end.

Berçant la foule grâce à son piano, la virtuose Ikbel Hamzaoui a accompagnée Oumama Zaier lors d'un récital qui a agi tel une berceuse. Poésie musicale rythmique, légère et fine à l'image de l'atmosphère régnante.

La poétesse a commencé avec des textes consacrés à l'éloge de la vie à deux et au mari, le compagnon de toute une vie racontant l'amour et la passion. « Mauvaises habitudes », titre traduit de l'arabe en français et texte présenté toujours en langue arabe, est un coup de poing aux lecteurs et aux auditeurs qui condamnent l'émancipation de la femme dans le monde arabe. Des paroles qui transcendent l'espace / temps.

Ahmed Chaker ben Dhaya a enchaîné, toujours avec Ikbel Hamzaoui. Ce poète électrise son public grâce au poids de ses mots destinés à agir tel un remède aux maux de ses auditeurs. Des messages, précis, audacieux, transgressifs. «Il n'a rien dit», poème qui fait fusionner amour et peur a marqué les esprits. La grande découverte fut celle de sa poésie récitée et écrite en langage tunisien parlé.

Adam Fethi, le dompteur des mots, a pris le flambeau et a su maintenir l'intérêt du public, grâce à sa présence hors du commun et à un charisme hors pair. Des paroles qui oscillent entre fiction et réalité, puisées dans un imaginaire riche. Son récital composé d'une succession de questions a ébranlé l'audience.

Invité de prestige, Adonis, l'un des poètes contemporains les plus influents de notre époque, a gardé le meilleur pour la fin. Toujours dans le renouveau et l'actualité, ce poète se fait toujours écouter par les petits et les grands. Sa capacité a mobilisé la foule et n'a d'égale que la puissance de ses mots. Son texte intitulé «Le temps» est un hymne à la vie, mais aussi à son revers fait de laideur comme la trahison et les aléas de l'existence. La poésie est son arme, sa manière de lutter, un moyen de vivre dignement. Cette nuit fut magique rassemblant culture et spiritualité, engagement et divertissement.