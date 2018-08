Tunisie: La commission régionale de lutte contre les catastrophes se réunit d'urgence

La baisse du niveau de l'eau et du débit minimise les risques de crue due aux fortes précipitations qui ont atteint lors des deux derniers jours 47 mm à Jedaïda, a indiqué le responsable lors de la réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et de secours, tenue lundi au siège du gouvernorat de La Manouba.

La commission a fait l'état des lieux de l'oued Medjerda dont 60 km traversent le gouvernorat de La Manouba et examiné les risques de crues de ses affluents ainsi que la situation dans les quartiers menacés d'inondation, notamment les cités Essouayah à Tebourba, de la Radio et Al Hidaya à Jedaida, Tarek Ibn Ziyad à Mornaguia ainsi que les localités de Menzel Habib à Borj Amri qui a connu la mort par noyade d'une personne.

La réunion a passé en revue également les interventions des unités de la Protection civile à La Manouba, samedi et dimanche, pour le pompage de l'eau des maisons inondées à la cité Saada et Ouadi Khamis à Tebourba, Hidaya et la nouvelle Mellassine à Jedaida, ainsi qu'à la cité Ben Ghenima à Battane.

Le gouverneur de La Manouba a recommandé à la commission régionale et locale de faire preuve de vigilance et de rester mobilisée en permanence pour être prête à intervenir en cas d'urgence. Il a appelé les responsables à prévenir les habitants dans les concentrations urbaines situées au bord de l'oued contre les dangers, afin de prendre les mesures de précaution nécessaires.

Des appels ont été lancés par ailleurs aux différentes municipalités de la région, aux services de l'Office national d'assainissement, aux commissariats à l'agriculture, à l'équipement et autres services concernés pour un suivi exceptionnel des zones bleues et afin de lancer au mois d'août un programme d'assainissement des oueds et de curage des canaux d'évacuation, des caniveaux et des bassins d'eau dont les issues ont été bouchées à cause de l'accumulation des déchets et des ordures.