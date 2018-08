Tunisie: Les prix des services du transport s'envolent

S'agissant des prix des produits alimentaires, ils ont connu une baisse d'après ces statistiques.

Sur un mois, ces prix ont diminué de 0,5% suite à la baisse des prix des œufs de 3,2%, des volailles de 2,8%, des légumes frais de 2,2% et des fruits frais de 1,5%. Les baisses ont concerné aussi le poisson frais (-0,6%), le lait et le fromage (-0,2%). Quant aux prix du café, des légumes secs et de la viande bovine, ils n'ont pas connu de modification. Pour ce qui est des augmentations des prix, elles ont concerné la viande d'agneau et de mouton (+0,2%), les huiles alimentaires (+0,2%), le sel et les condiments (+0,3%), les dérivés des céréales (+0,6%), le chocolat et autres (+0,7%), les fruits secs (+0,7%), l'eau, les boissons et le jus (+0,9%).

Les restaurants et les hôtels de la partie

Par contre, on constate que les produits et services de transport sont en hausse. Les raisons de l'augmentation des prix du transport de 3,1% s'expliquent par la hausse des prix des véhicules de 2,4% et des dépenses d'utilisation des véhicules de 2%. Les prix des services de transport ont augmenté, quant à eux, de 6,3% suite à la révision de la tarification des services de transport routier des passagers. En juillet 2018, on a enregistré, de même, une augmentation des prix des services de restauration et des hôtels de 1,7% en raison de la hausse des prix des services des restaurants et des cafés de 1,0%. Les services des hôtels ont évolué, eux aussi, de 7,2%.

L'utilisation des services du transport par les citoyens est en augmention constante. En plus du transport en commun, représenté par le métro, les bus et les trains de banlieue, les habitants du Grand Tunis ont aussi recours aux taxis individuels et collectifs dont les prix n'ont pas connu une révision. Les déplacements fréquents des Tunisiens dans un périmètre restreint (du centre-ville aux banlieues sud et nord) a rendu la circulation dans la capitale infernale, notamment pendant les heures de pointe. La voiture particulière occupe aussi une part importante dans le trafic quotidien. Au cours des dernières années, l'accès à la voiture particulière est devenu relativement aisé avec le programme de la voiture populaire. Les prix ont été révisés à la hausse avec l'imposition des taxes, ce qui a atténué la demande de ces voitures.

Pour ce qui est des produits alimentaires, l'offre des légumes frais et des fruits en quantités suffisantes a permis de réguler les prix dont certains ont été revus à la baisse. Les citoyens ayant un pouvoir d'achat limité ou moyen ont été en mesure d'acheter ce dont ils ont besoins à des prix relativement abordables. C'est aussi le cas des volailles dont les prix ont connu une chute. Le travail doit se poursuivre sur ce même rythme au cours de la période à venir pour pouvoir améliorer l'offre au sein du marché et contribuer ainsi à la baisse des prix après une flambée qui a touché presque tous les produits au cours des dernières années.