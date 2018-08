Tunisie/Egypte: Surprendre les Egyptiens chez eux

lls ouvriront pour le compte du match aller des seizièmes de finale contre le club local d'Al-Ittihad d'Alexandrie au stade Borj Al-Arab demain à 18h00.

L'ambiance bon enfant qui prévaut avant le départ de la délégation de l'EST augure d'un bon comportement des protégés de Khaled Ben Yahia.

Leur précieuse victoire réalisée dernièrement à Kampala (1-0) dans le cadre de la Champions League africaine y est certainement pour quelque chose. Et comme la réussite appelle souvent la réussite, l'on s'attend donc à ce que l'Espérance se maintienne dans son cycle vertueux dont le déclic aura été la première victoire (3-2) contre Kampala City à l'aller à Radès le 17 juillet écoulé. Et si l'équipe de Bab Souika a le vent en poupe en cette période estivale, Al-Ittihad d'Alexandrie se trouve, quant à lui, dans de beaux draps après avoir enregistré deux mauvais résultats en championnat d'Egypte : un nul (1-1) contre les Entrepreneurs arabes et un «waterloo» devant Ezzamalek (1-5).

Du coup, la pression sera intense sur les Alexandrins qui sont tenus de faire une bonne réaction en coupe arabe face à l'EST.

Tactique adéquate

Mais la mission des Egyptiens sera très ardue car ils auront en face d'eux un représentant tunisien qui n'est nullement prêt à marchander sur la victoire pour assurer sa qualification dès le match aller.

Les «Sang et Or» misent beaucoup sur la compétition arabe devenue très attrayante pour tous les participants en raison du gros pactole qui lui est réservé : 15 millions de dinars environ, soit à peu près la moitié du budget annuel de l'Espérance Sportive de Tunis. Ce qui rend cette compétition très convoitée. Désormais elle fait couler la salive de la bouche de tous les clubs arabes, y compris ceux qui la boudaient auparavant. Quelle sera la composition de l'EST demain à «Borj Al-Arab» ? Eh bien malgré l'absence pour blessure de l'attaquant numéro un Youssef Blaïli, l'EST de Khaled Ben Yahia favorisera la vocation offensive.

Taha Yassine Khénissi sera, pour la première fois après une relative éclipse de plusieurs mois, titulaire d'entrée. Lors des dernières séances d'entraînement, il a démontré qu'il a recouvré la plénitude de ses moyens. Chose qui encourage le timonier de l'EST à l'enrôler d'emblée, lui qui aime les espaces et le jeu de contre dans lequel il excelle à merveille.

Aux côtés de Khénissi, ce sera l'autre buteur de l'équipe (Jouini) qui part favori pour le deuxième poste d'attaquant de pointe avec une vocation d'avant légèrement excentré à gauche.

Au milieu du terrain, la concurrence sera de plus en plus accentuée avec la disponibilité et la forme affichée par tous les milieux de terrain de l'équipe. Pour le moment, ce sont Kom, Chaâlali, Coulibaly (ou Bguir) et Badri qui tiennent la corde pour le match de demain.Et en défense où le renfort est à son comble, l'on se dirige plutôt vers l'alignement du quatuor Meskini (ou Derbali), Rabii, Chammam et Dhaouadi qui seront placés devant Ben Chrifia. Même si Aymen Ben Mohamed, Aymen Mahmoud, Iheb Mbarki pourraient faire leur apparition en cours de jeu en attendant le grand remue-ménage prévu en défense, surtout après le recrutement de Mohamed Ali Yaâcoubi.