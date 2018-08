Tunisie: Tolérance, cohabitation et bonne bouffe

Annoncé lors d'une conférence de presse tenue lundi dernier à la municipalité de la Goulette, le programme du festival sera riche en événements, ont annoncé les organisateurs, avec le traditionnel carnaval, le jeudi 16 à partir de 17h00, qui comprendra le défilé de majorettes et de marionnettes géantes, ainsi que des spectacles d'animation de chants et de danses dans l'avenue. On jouera aussi la Hadhra au fort El-Karraka à partir de 22h00.

Pour la seconde journée, les organisateurs ont prévu un concours qui couronnera les plus belles et les plus anciennes illustrations de la ville de la Goulette, ainsi que le meilleur reportage journalistique qui raconte l'histoire de cette ville enracinée à la Méditerranée, depuis toujours. Une histoire pétrie de charme, de tolérance et de cohabitation entre musulmans, chrétiens et juifs. L'église (au quartier de la Sicile) et la synagogue (à la Goulette Casino) sont toujours là, côtoyant les mosquées et témoignant de la belle époque des années soixante vécue par les Tunisiens de confessions différentes.

Sur le plan organisationnel et sécuritaire, toutes les mesures ont été prises, ont assuré Fethi Hkimi, maire de la ville de la Goulette, Amel Limam, présidente de la municipalité, ainsi que Moncef Chaouech, président de l'Association de la fête du poisson. Rien n'a été laissé au hasard pour accueillir dans les meilleures conditions les familles tunisiennes et les touristes, notamment nos voisins algériens et libyens. On table sur 200 mille visiteurs, a annoncé Moncef Chaouech.

Un grand dispositif sécuritaire sera mis en place à cette occasion et les unités de contrôle (police municipale et police environnementale) redoubleront d'effort en vue d'assurer le bon déroulement du festival.