Tunisie: Le pôle technologique en point de mire

Le même thème a été traité sous trois angles différents.

Mais il faut signaler qu'avant de commencer, aucun des trois conférenciers n'a caché sa surprise et son étonnement face à l'indifférence des autorités locales et régionales qui ont brillé par leur absence. En effet, seuls quelques activistes et représentants de la société civile ont pris part à cette journée dont les travaux ont débuté avec deux heures de retard.

Dans son intervention intitulée «Pôle économique de Zarzis : nouvelle perspective du développement dans le Sud», M. Chaouki Fréa, PDG du parc d'activités économiques, est revenu sur l'historique du pôle. Il a relaté les péripéties, les contraintes, la perte de temps depuis 2008 jusqu'à nos jours, l'aménagement de la superficie qui est passée de 834 à 1094 ha et les études d'impact environnementale, sociale, économique...

Dr Med Karim Kéfi, économiste, a comparé ce projet avec celui de Tanger, insistant sur les avantages qui permettront à cette plateforme logistique et économique d'être à l'origine d'une véritable révolution stratégique pour le développement non seulement du Sud de la Tunisie mais dans tout le pays.

La troisième communication a été présentée par le président du conseil de travail tuniso-chinois. Il faut dire que M. Mohamed Sahbi Basli semblait le mieux placé pour parler de ce sujet. Il était gouverneur de Médenine au moment du lancement de l'idée et il avait occupé le poste d'ambassadeur de Tunisie en Chine. Il a notamment mis l'accent sur l'emplacement géographique stratégique du port commercial de Zarzis et les enjeux des investissements chinois dans la zone. Reçu au palais de Carthage, le 12/12/2015, il avait convaincu le Président de la République de l'utilité de ce projet pour les cinq gouvernorats du Sud à tous les niveaux. En conclusion, il a signalé que la réalisation effective de ce projet reposera sur deux conditions indispensables : une décision politique et un partenaire stratégique.