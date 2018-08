Tunisie: A lui de faire ses preuves !

Aujourd'hui, il a donc signé un contrat de deux ans et percevra un salaire mensuel de 34.000 dinars.

Le nouveau sélectionneur national a préféré le challenge sportif au salaire. Et comme il l'a lui-même souligné : «Je suis heureux d'être à la tête de la sélection et fier que le bureau fédéral ait de nouveau fait confiance à un staff technique tunisien. Cela me fait honneur que la FTF ait adhéré à mon projet».

Il faut dire que le curriculum vitae de Faouzi Benzarti a plaidé en sa faveur. Celui qui a entraîné l'Espérance de Tunis, le Club Africain, l'Etoile du Sahel, le Club Sportif Sfaxien, le Raja et récemment le Widad Casablanca sans compter une participation au Mondial des clubs, ne pouvait être mieux servi. «Je ferai tout pour redorer le blason de la sélection nationale. Nous possédons un groupe de bons joueurs. Nous travaillerons donc dans la transparence, n'ayant de surcroît rien à cacher», a ajouté le sélectionneur national.

Confiance en ses adjoints

Faouzi Benzarti, et comme le veut la coutume, a changé le staff technique, à moitié disons puisqu'il a conservé Mourad Okbi qui était un des adjoints de Nabil Maâloul.

Le nouveau sélectionneur national a fait appel aux services de Maher Kanzari. «J'ai travaillé avec lui à l'Espérance Sportive de Tunis. Je ne doute point de ses capacités. C'est un excellent meneur d'hommes. Tout comme Mourad Okbi avec lequel j'ai toujours entretenu de bonnes relations», a également dit Faouzi Benzarti qui a ajouté que Maher Kanzari et Mourad Okbi jouissent d'une bonne expérience après avoir entraîné de nombreux clubs. «Maintenant, il faut positiver pour repartir du bon pied et faire progresser l'équipe de Tunisie. Nous allons essayer de surmonter tous les problèmes pour gravir les échelons», a aussi déclaré le coach.

Celui-ci a également abordé la première échéance de la sélection nationale qui n'est autre que la prochaine CAN du Cameroun. «Nous devrons être prêts pour le prochain match face au Swaziland. Les meilleurs joueurs seront convoqués pour ce rendez-vous. Bien entendu, je vais compter sur les joueurs locaux et les expatriés qui ont participé au Mondial de Russie. Toutefois, la porte reste ouverte à ceux qui peuvent apporter une meilleure contribution à la sélection nationale», a encore dit Faouzi Benzarti qui n'a pas caché ses intentions de voir à l'œuvre des joueurs prêts à se sacrifier pour la sélection. «Je veux des gagneurs, des battants qui ne trichent pas sur le terrain. On va mettre sur pied une équipe de Tunisie qui va durer dans le temps», a conclu le sélectionneur national.

Rappelons que le match aller face au Swaziland est prévu entre le 8 et le 10 septembre prochain en déplacement. Faouzi Benzarti a promis de dévoiler la liste des convoqués dans les quatre jours à venir.

Les dés sont donc jetés. Faouzi Benzarti est face à son défi. A lui, de faire ses preuves.

Durant ce point de presse, était présent Wadii El Jary, le président de la fédération. Les journalistes présents lui ont demandé si un bilan de la participation au Mondial a été faite avant le passage de témoin à la tête de la sélection nationale. Le patron de l'instance fédérale a tout simplement déclaré qu'un document était en préparation et qu'il relaterait la participation du onze national mais aussi un rapport moral et financier. Est-ce une façon de faire taire les mauvaises langues ? On le saura bientôt, peut-être lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire de la fédération.