Il n'y a pas de campagne de dépistage systématique du cancer du sein de l'homme, à cause de sa rareté. Il faut faire de chaque consultation chez les plus de 50 ans une occasion de dépistage. Aussi, les hommes doivent prendre conscience qu'ils sont aussi exposés au cancer du sein, même s'il reste rare dans ce sexe.

Comme tous les cancers, les complications du cancer du sein de l'homme sont : l'envahissement local de la peau et de la paroi thoracique, des ganglions axillaires. Le cancer va envahir ensuite d'autres organes à distance (métastases) comme le foie, les poumons et, sans un traitement efficace, aboutir à la mort de l'organisme hôte.

Ce sont les mêmes étapes diagnostiques que le cancer du sein de la femme. Il est suspecté devant les manifestations cliniques sus-décrites et les signes radiologiques et confirmé par l'examen anatomo-pathologique.

Oui, le groupe le plus à risque est constitué par les hommes qui présentent les principaux facteurs de risque sus-décrits notamment l'obésité, la consommation d'aliments gras, l'hérédité et les facteurs environnementaux. Cependant, tout le monde peut présenter un cancer du sein, même sans facteur prédisposant apparent.

Il faut noter qu'aucun facteur n'entraîne à coup sûr la survenue du cancer du sein et que l'éviction d'un facteur ne protège pas à 100% contre le cancer du sein. D'où la nécessité du dépistage et du diagnostic précoce.

- l'hérédité : des familles à cancer du sein sont décrites. Elle est le plus souvent liée à une mutation génétique portant sur les gènes BRCA1 et BRCA2. Les personnes présentant la mutation ont un risque de plus de 85% de présenter un cancer au cours de leur vie. Ces cancers surviennent le plus souvent à un âge jeune.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.