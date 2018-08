Algérie: Festival de Djemila - Cheb Nasro sur scène après 21 ans d'absence

- L'Office nationale du hadj et de la Omra (ONHO) a confirmé mardi la mort naturelle, lundi, de deux hadjis parmi… Plus »

Ouvert vendredi dernier avec un show chorégraphique "Azdif" (terre noire en berbère, d'où provient le nom de Sétif) reflétant des pans de l'histoire, de l'art et de la culture des Hauts plateaux en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la 14ème édition du Festival arabe de Djemila a consacré l'art et les artistes algériens dans toutes leurs diversités.

Lui succédant, Cheb Zinou a ravi le public avec des airs staifi et chaoui entonnant " Ya Salah", "Lalla a'yb allik", "Habitek", avant de céder la place au groupe Dey qui s'est produit pour la première fois à Djemila en fusionnant diwane, chaâbi et flamenco.

Emu par un accueil des plus chaleureux du public composé notamment de jeunes, Nasro de son vrai nom Nassreddine Souidi a chante avec ses fans "Choufi el maktoub ki lakana" et enchaîne avec "Antia ma vie", "Achekek guelbi" et "Atta'k rabi plaça fi qalbi".

