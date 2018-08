Algérie: La Mecque - L'ONHO confirme le décès de deux hadjis algériens

A souligner que le consul général d'Algérie à Djeddah, Abdelkader Kacimi El Hassani avait annoncé lundi les deux cas de décès présentant ses condoléances aux familles des défunts, et relevant que le décès des deux pèlerins était dû à des problèmes de santé et à leur âge avancé.

Selon un communiqué de l'ONHO dont une copie a été remise à l'APS, il s'agit du hadj Mohamed Djabi, fils de Benzeghai et de Tassaadit Harouche, né le 29 janvier 1932 à Guenzet dans la wilaya de Sétif et de Fatima-Zohra Ouahrani, fille de Abdelkader et de Zineb Hamza, née le 17 octobre 1938 à Draria, à Alger.

