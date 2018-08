Angola: Vers l'implantation d'un nouveau marché transfrontalier à Santa-Clara

Le projet du nouveau marché s'inscrit dans le cadre des stratégies d'expansion de l'espace commercial et dans le programme du commerce rural, approuvé récemment par le gouvernement angolais. Ce projet s'inscrit également dans le plan de légalisation et régularisation des établissements qui se livrent au commerce en milieu rural, a-t-il précisé.

Vendre des produits ruraux et effectuer des échanges commerciaux avec la Namibie, république voisine, seront les objectifs de ce lieu public, a-t-il expliqué, ajoutant que la région disposait actuellement des infrastructures appropriées pour permettre l'implantation du nouveau marché, qui assurera plus de confort aux vendeurs informels de la circonscription. Le futur marché public permettra également de freiner la vente anarchique de produits dans les rues de Santa-Clara, car elle crée des désordres et produit beaucoup d'ordures qui portent atteinte à la santé publique, a-t-il dit à Ondjiva, chef-lieu de la province de Cunene (extrême-sud).

